Donna aggredita nel sottopasso: bloccata contro un muro, salvata dai passanti

Bloccata contro un muro. Immobilizzata e aggredita per pochi euro. Un uomo di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri ad Arcore dopo aver cercato di rapinare una donna nel sottopasso della stazione.

La vittima, stando a quanto ricostruito, è stata fermata mentre cercava di uscire dallo scalo ferroviario e spinta contro un muro dal bandito, che pretendeva delle monete. Grazie all'intervento di alcuni passanti, la ragazza è riuscita ad allontanarsi e a raggiungere un'amica, che ha poi dato l'allarme al 112.

Grazie alla descrizione, i militari sono riusciti a rintracciare l'aggressore ancora in stazione. Il 32enne, irregolare e con precedenti, è stato arrestato: dopo l'udienza di convalida, il giudice ha disposto per lui il divieto di dimora in Lombardia.