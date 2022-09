Fermano e rapinano i passanti all'Arco della Pace, denunciati 4 giovanissimi

Importunavano e rapinavano i passanti all'Arco della Pace di Milano, in piena notte. Ma i poliziotti sono intervenuti e li hanno denunciati. E' successo nella notte tra venerdì e sabato. L'intervento delle due volanti della polizia, richiesto da alcuni cittadini, è registrato intorno alle tre.

I quattro giovani, tutti italiani, fermavano le persone e tentavano di rapinarle. Due di loro hanno alcuni precedenti: si tratta di un 23enne e un 19enne, quest'ultimo trovato con un coltello in tasca e denunciato anche per porto abusivo d'armi. Del gruppo fanno parte anche un altro 19enne e un 18enne, entrambi incensurati. Il 18enne aveva però circa 30 grammi di hashish, ed altrettanti gliene sono stati trovati a casa, per cui è stato denunciato anche per detenzione di droga a fini di spaccio.