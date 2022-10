Spara con la pistola (a salve) durante rapina, ma la vittima reagisce e lo blocca

Ha mostrato molto coraggio il titolare di un minimarket in via Padova, a Milano, nella notte tra domenica e lunedì. Ha affrontato un rapinatore armato di pistola (si è poi saputo che fosse a salve) che ha sparato per intimidirlo. Tutto è avvenuto intorno a mezzanotte meno un quarto, quando un 29enne di origine sudamericana è entrato nel minimarket, gestito da un bengalese di 44 anni, e ha puntato una pistola contro il titolare, intimandogli di consegnare l'incasso.

Il 44enne si è rifiutato di farlo: il 29enne ha sparato un colpo verso la cassa. Il titolare del market è scappato all'esterno, mentre il malvivente ha prelevato il denaro (circa 120 euro) per poi uscire. Ma il proprietario del negozio si era posizionato fuori ad aspettarlo e lo ha bloccato. Quello ha sparato altri due colpi in aria, attirando l'attenzione di alcuni passanti che hanno contattato il 112. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha arrestato il rapinatore.