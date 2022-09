Il commerciante aggredito con una spranga di ferro e rapinato a Milano

Un commerciante è rimasto ferito durante una rapina all'interno del suo negozio minimarket. L'uomo, uno straniero di 31 anni, è stato colpito con una spranga di ferro dal rapinatore che poi ha portato via l'incasso della giornata.

Il negozio è stato messo soqquadro durante l'assalto, poco prima della mezzanotte tra mercoledì e giovedì. Sul posto, in viale Fulvio Testi altezza via Pianell, sono intervenuti gli uomini del Nucleo Radiomobile dei carabinieri, che ora indagano sull'accaduto.

Per il 31enne è stato necessario il trasporto in ospedale. Il personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza lo ha trasportato al Fatebenefratelli in codice verde.