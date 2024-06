Ragazzo rapinato in metro con lo spray al peperoncino: va in ospedale

Rapina con spray al peperoncino a Milano, nella stazione del metrò di Duomo, a bordo di un treno della M1 (rossa) che stava procedendo in direzione Sesto San Giovanni. È successo intorno alle tre e mezza di venerdì pomeriggio. Secondo quanto viene riferito, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito da due giovanissimi che gli hanno spruzzato addosso lo spray.

Nella successiva confusione, gli hanno strappato una catenina d'oro e sono scappati. Sul posto i sanitari del 118 con un'ambulanza, con cui lo hanno portato alla Clinica De Marchi in codice verde per l'irritazione agli occhi, mentre altri passeggeri della metropolitana sono stati medicati sul posto, sempre per irritazioni dovute allo spray. Sul posto anche la polizia, che indaga.