Rubano la borsa a una ragazza e mostrano il coltello ai suoi amici

È finita con un ladro arrestato e un altro fuggito la rapina messa in atto nella notte di sabato 18 maggio ai Bastioni di Porta Volta, a Milano, intorno alle tre e venti.

La vittima è una ragazza di 21 anni, che si trovava in compagnia di alcuni amici. Improvvisamente è stata avvicinata da due giovani che le hanno strappato la borsa e sono scappati, inseguiti però dagli amici della ragazza. Uno dei due, a loro, ha mostrato un coltellino per intimidirli, ma quelli sono riusciti a raggiungerlo e hanno ingaggiato una colluttazione con lui, mentre l'altro è riuscito a scappare.

Intanto sono arrivati gli agenti di polizia. Hanno bloccato il malvivente, che aveva il portafogli della vittima con sé, e lo hanno arrestato per rapina impropria. È un marocchino irregolare in Italia e ha 25 anni. Quanto alla borsa, l'ha portata via il complice.