Malmenato e rapinato in stazione: rapinatore scappa con 20 euro e il telefono

A fine inverno la rapina, lunedì 30 maggio le manette. Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri per una rapina messa a segno lo scorso febbraio sulla linea ferroviaria Albairate-Saronno ai danni di uno studente di 16 anni. Tutto era successo di prima mattina all'interno della stazione di dissone. Il malvivente, col volto nascosto da una mascherina e da un cappello, avrebbe malmenato il giovane per poi portargli via lo smartphone e 20 euro.

Grazie alla minuziosa ricostruzione fornita dalla vittima sono iniziate le indagine dei carabinieri. I detective dell'Arma hanno iniziato gli accertamenti acquisendo le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso della stazione e di altri punti della città, riuscendo così a trovare delle immagini in cui il malvivente, allontanatosi dal luogo della rapina, si era tolto cappellino e mascherina, proseguendo la sua fuga a volto scoperto. Successivamente sono riusciti ad associare un nome a quel volto.

Successivamente la procura di Monza, condividendo integralmente le risultanze delle indagini condotte dai carabinieri, ha richiesto ed ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, misura eseguita dai carabinieri nella giornata di lunedì.