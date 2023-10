Ragazzo di 17 anni aggredito in stazione: in due (minorenni) cercano di rubargli il giubbotto

Tutto per un giubbotto. Due ragazzine di 15 e 16 anni, entrambi italiani, sono stati arrestati mercoledì a Segrate con l'accusa di tentata rapina dopo aver aggredito un 17enne per cercare di portargli via la giacca.

Il blitz dei due è avvenuto nel sottopasso pedonale della stazione, dove il giovane è stato avvicinato dai baby rapinatori che lo hanno colpito e spinto a terra provando a strappargli l'indumento. La vittima è stata aiutata da alcuni passanti che sono intervenuti, riuscendo a mettere in fuga i due.

Il 15enne e il 16enne, che ha già precedenti nonostante l'età, sono poi stati fermati dai carabinieri, che li hanno rintracciati e bloccati nel vicino scalo ferroviario.