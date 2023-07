Uomo accerchiato dal branco in stazione: preso a bottigliate per un telefono

Preso a bottigliate per il cellulare. Un uomo di 25 anni, cittadino marocchino, è stato aggredito e rapinato domenica mattina in stazione Centrale a Milano dal branco. Il raid del gruppo - composto da quattro uomini, tutti nordafricani stando al racconto della vittima - è scattato pochi minuti prima delle 8 in piazza Duca d'Aosta.

Il 25enne è stato avvicinato dai quattro che gli hanno chiesto un'informazione prima di buttarlo a terra e colpirlo al volto e alla nuca con alcune bottiglie di vetro. Preso il telefono, gli aggressori sono poi fuggiti mentre la vittima ha chiesto aiuto a una volante di passaggio ed è poi stata trasportata in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli.

Un paio di ore dopo, verso le 10.20, un raid simile è avvenuto all'ingresso della metro di Crescenzago. Lì, un filippino 41enne è stato rapinato da tre malviventi che gli hanno dato un pugno al fianco e lo hanno poi minacciato con un coltello per portargli via una collanina in oro. Soccorso dal 118, l'uomo è stato accompagnato all'ospedale di Sesto San Giovanni.