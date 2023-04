Aggredita e rapinata in centro a Milano: le rubano 2.500 euro in contanti

L'hanno buttata a terra, poi le hanno strappato la borsa (con dentro 2.500 euro in contanti) e sono scappati facendo perdere le loro tracce. Una donna di 59 anni è stata rapinata in via Stefini a Milano, zona Maggiolina, nella primo pomeriggio di venerdì 28 aprile.

Tutto è accaduto poco prima delle 13, come riferito dalla questura. La vittima, secondo quanto ricostruito, è stata avvicinata da due uomini che l'hanno prima spintonata e gettata al suolo, successivamente si sono impossessati della borsa con i contanti, ma anche di un orologio Cartier e di alcuni bracciali in oro.

La donna, soccorsa dai sanitari, è stata trasportata per accertamenti al pronto soccorso del Cto, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul caso sono in corso accertamenti da parte di Via Fatebenefratelli.