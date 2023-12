Il rapinatore che minaccia i clienti del supermercato: "Se uscite il mio amico vi spara"

È probabilmente un rapinatore seriale di farmacie e supermercati nella periferia sud-est di Milano l'uomo di 36 anni, marocchino con precedenti, arrestato in flagranza martedì 19 dicembre dagli agenti della squadra mobile appena dopo avere rapinato un supermercato in corso Lodi

Negli ultimi tempi, infatti, sono state commesse varie rapine (almeno 5 a dicembre) più o meno nella stessa area della città, con modalità molto simili tra loro. Così la sesta sezione della mobile (che opera sulla criminalità diffusa) ha analizzato i colpi e, sulla base dell'analisi del territorio, individuato alcuni obiettivi ritenuti 'sensibili' e la probabile fisionomia dell'autore.

Martedì pomeriggio i poliziotti stavano perlustrando corso Lodi quando hanno notato un uomo, corrispondente alla fisionomia del rapinatore, con cappellino e mascherina, e l'hanno visto entrare in un supermercato. Si sono appostati all'esterno e lo hanno visto minacciare i dipendenti brandendo un paio di forbici, afferrare il denaro contenuto nella cassa, e ordinare a tutti (clienti compresi) di non uscire, perché all'esterno vi era un complice che avrebbe potuto anche sparare.

A quel punto gli agenti sono entrati nel supermercato e hanno bloccato l'uomo prima che potesse scappare. Aveva ancora le forbici in mano e, nella tasca dei pantaloni, 110 euro in banconote. Le indagini proseguono per capire se a lui vadano attribuiti gli altri colpi, simili, commessi nella zona a dicembre: quelli alle farmacie di piazza Bonomelli (lunedì 4 e lunedì 18), di corso Lodi (venerdì 15) e di corso di Porta Romana (giovedì 7), oltre allo stesso supermercato colpito, oltre che martedì, anche lunedì 11.

L'uomo era stato scarcerato a ottobre dopo avere scontato un periodo di reclusione, in seguito a una condanna per rapina.