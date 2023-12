Il rapinatore evaso dai domiciliari che torna a casa (e viene arrestato)

Arrestato per una rapina dentro un supermercato Lidl di Busto Arsizio, un uomo di 32 anni è evaso dai domiciliari (a cui era stato sottoposto) ed è stato rintracciato dopo qualche giorno. Il 32enne, nel pomeriggio del 22 dicembre, all'interno del negozio aveva nascosto due bottiglie di Jack Daniel's sotto i pantaloni, ma il rigonfiamento era troppo evidente per non essere notato dall'addetto alla sicurezza del supermercato: questi ha quindi invitato l'uomo a estrarre le bottiglie e pagarle o restituirle. I due hanno discusso e l'addetto è riuscito a prendere le bottiglie, ma il ladro lo ha spinto per terra riagguantandone una, che però, nel trambusto, gli è finita contro la fronte, rompendosi e procurandogli una ferita.

Il malvivente è quindi scappato, ma è stato rintracciato nei dintorni del supermercato dalla polizia. Gli agenti lo hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa dell'udienza col rito direttissimo prevista per il giorno seguente. Ma, la mattina dopo, quando sono andati a prelevarlo a casa, non lo hanno trovato. A quel punto il giudice del Tribunale di Busto Arsizio ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La fine della fuga

Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre la fuga del 32enne è finita. Ai poliziotti è arrivata la segnalazione di rumori sospetti, non meglio precisati, nello stabile in cui l'uomo risulta residente. Gli agenti si sono quindi portati sul posto e hanno verificato che una persona si era introdotta proprio nell'appartamento del 32enne passando dal balcone. Anche davanti all'evidenza l'uomo non si è arreso e, alla richiesta dei documenti, ha presentato quelli del fratello. Ma è stato comunque riconosciuto dai poliziotti e arrestato.