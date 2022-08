Va al supermercato per rubare il sushi, ma viene arrestato

E' entrato nel supermercato e si è impossessato di un trancio di sushi, poi ha tentato di scappare ma è stato arrestato.

E' successo a Milano in via della Ferrera (zona Lodovico il Moro) alle due di pomeriggio di martedì, presso un punto vendita Conad. L'uomo, un ecuadoregno di 22 anni con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato per rapina aggravata dagli agenti del commissariato Ticinese, intervenuti su segnalazione del supermercato stesso.

Il 22enne ha cercato di scappare ma è stato bloccato dal vigilante del supermercato. A quel punto ha estratto un coltello dai pantaloni e ne è nata una colluttazione. All'arrivo della polizia, il giovane è stato arrestato.