Rapina al tabacchi a Milano: ladri rubano i soldi e 10 pacchetti di sigarette

Il blitz e la fuga col bottino, tutto in pochi secondi. Rapina lunedì mattina in un tabacchi di viale Rubicone a Milano. Il raid dei ladri è scattato verso le 13.30, quando due uomini sono arrivati in auto fuori dal locale, hanno lasciato la macchina in strada e sono entrati minacciando la dipendente, una 27enne.

I rapinatori, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, hanno preso 600 euro in contanti che erano presenti nella cassa e 10 pacchetti di sigarette. Arraffato il bottino, i due sono risaliti a bordo del veicolo e si sono allontanati facendo perdere le loro tracce.

Sul "colpo" indagano gli agenti della questura, che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso sperando di trovare qualche elemento utile per identificare i rapinatori.