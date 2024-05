Rapina con sparatoria a Milano: colpita una tabaccheria, feriti padre e figlia

I titolari di una tabaccheria, padre e figlia di 67 e 31 anni, sono stati rapinati dei Gratta e vinci da un uomo intorno alle 21 di sabato in via Baroni, zona Gratosoglio.

Secondo quanto trapelato, il malvivente si è avvicinato ai due e gli ha intimato di consegnare il sacco coi biglietti mentre stavano uscendo dal locale. Al loro rifiuto, l'uomo ha esploso dei colpi probabilmente con una pistola, estratta all'improvviso. Per fortuna, i malcapitati sono stati colpiti solo di striscio: nessuno è in pericolo di vita. Non è noto che tipo di arma da fuoco avesse.

Il rapinatore si è dileguato. Subito è stata allertata la polizia che ha fatto partire le ricerche, anche con l'ausilio degli impianti di videosorveglianza. Sul posto anche il 118 che ha accompagnato le vittime all'Humanitas di Rozzano. Hanno riportato escoriazioni e ferite al fianco e alla coscia, ma guariranno in qualche giorno.