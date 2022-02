Raid in tabaccheria: pistola contro il titolare, banditi in fuga con gratta e vinci e sigarette

L'ingresso, la minaccia con l'arma e la fuga, col bottino. Rapina lampo nella notte tra domenica e lunedì a Milano, dove un bar tabacchi di viale Marche è stato svaligiato da due uomini che per ora hanno fatto perdere le proprie tracce.

Il raid dei due, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, è scattato verso le tre, quando il locale era chiuso anche se all'interno c'era ancora il proprietario, un italiano di 61 anni. I banditi, entrambi con il volto coperto dalle mascherine, avrebbero bussato alla porta chiedendo di poter entrare e una volta all'interno avrebbero puntato una pistola contro la vittima.

I due hanno preso diversi gratta e vinci e numerosi pacchetti di sigarette per poi scappare. Il 61enne proprietario del bar tabacchi non è rimasto ferito ed è stato lui stesso a dare l'allarme alla polizia. Quando la volante è arrivata sul posto, i rapinatori si erano ormai dileguati. Gli agenti hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso alla ricerca di elementi utili per identificare gli autori del blitz, il cui bottino è ancora da quantificare.