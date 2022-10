Milano, lo studente rapinato anche del tabacco e di 2,60 euro

Gli ha portato via tutto. Letteralmente. Ma alla fine non ha fatto troppa strada. Un ragazzo di 22 anni, un cittadino marocchino con precedenti, è stato arrestato lunedì sera a Milano con l'accusa di rapina dopo aver derubato uno studente 21enne, originario di Bergamo ma residente in città.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il blitz del malvivente è andato in scena in via Tonale, a due passi dalla stazione Centrale. Lì, il ragazzo è stato avvicinato dal rapinatore che lo ha minacciato con un coltellino svizzero e si è fatto consegnare il cellulare, un bracciale in oro, un pacco di tabacco e monetine per un totale di 2,60 euro.

I militari della Pmz Duomo, raccolta la testimonianza della vittima, hanno dato subito la caccia al 22enne, che è stato rintracciato in via Vittor Pisani, poco distante. Quando è stato bloccato aveva ancora con sé il tabacco e i soldi, mentre il telefono e il bracciale erano spariti. Addosso al giovane i carabinieri hanno anche scoperto un altro cellulare, poi risultato rubato, motivo per cui è stato anche indagato con l'accusa di ricettazione.