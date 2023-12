Il tedesco preso a calci e pugni in piazza Duomo per un portafogli

Notte piena in piazza Duomo a Milano. Un ragazzo tedesco di 23 anni passeggia davanti alla cattedrale quando un suo coetaneo marocchino lo minaccia per rapinarlo del portafogli. Sono circa le 4 di lunedì.

Le minacce si trasformano presto in un'aggressione fisica. Calci, pugni e spintoni. Tanto che il 23enne cade a terra mentre il rapinatore inizia a fuggire col portafogli in mano.

Per fortuna in quel momento arrivano una volante della polizia di Stato. Gli agenti si precipitano addosso al nordafricano, bloccandolo e arrestandolo per rapina aggravata. Il portafogli è stato poi restituito al tedesco, che nel frattempo si era rialzato dal suolo. Il ragazzo ha rifiutato le cure mediche.