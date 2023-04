Rapinato del telefono e poi ricattato, li fa arrestare (ma si prende una bottigliata)

Lo hanno rapinato del telefono e del monopattino. Poi lo hanno contattato in qualche modo, chiedendogli 400 euro in cambio della restituzione del maltolto. E, quando lui ha cercato di eludere il ricatto, tentando di tenere sia i soldi sia il telefono appena restituito, lo hanno inseguito e picchiato. Ma una pattuglia di polizia ha 'risolto' tutto, intervenendo e arrestando i tre malviventi.

Tutto è successo nell'arco della giornata di domenica. In mattinata i tre (un cittadino del Gambia di 28 anni, uno della Nuova Guinea di 36 e uno della Somalia di 50, tutti irregolari in Italia) hanno depredato la vittima, un uomo del Bangladesh di 26 anni, del monopattino e del telefono; poi lo hanno ricontattato dandogli appuntamento presso un bancomat in via Zarotto, dove sarebbe avvenuto lo scambio.

L'uomo, però, ha avvertito la polizia prima di recarsi all'appuntamento, nel primo pomeriggio. Giunto al bancomat, ha prelevato 400 euro e ha recuperato il telefono, tentando di tenere per sé i soldi e scappando. I tre lo hanno inseguito, raggiunto e colpito con una bottiglia di vetro, riprendendogli il telefono. Ma in quel momento è intervenuta la polizia, che ha bloccato i tre e li ha portati al carcere di San Vittore, in arresto per rapina aggravata ed estorsione.