Rincorre il rapinatore: uomo preso a testate in faccia

Si è accorto di essere stato derubato quando non ha sentito più l'altra persona con cui stava parlando. Così, si è avvicinato a quell'uomo incrociato poco prima e, per tutta risposta, si è beccato una testata in pieno volto. Rapina martedì sera in piazza Duca d'Aosta a Milano, dove un 41enne italiano è stato scippato e picchiato da un 31enne, cittadino marocchino, poi arrestato.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo stava passeggiando davanti alla stazione Centrale parlando al telefono con le cuffie bluetooth quando si è scontrato - e non per caso - con il ladro. Appena il malvivente si è allontanato, il 41enne ha notato che la comunicazione si era interrotta e si è reso conto di essere stato derubato, iniziando così a rincorrere il 31enne.

Appena lo ha raggiunto, l'uomo è stato prima minacciato al grido di "vattene sennò ti ammazzo" e poi colpito con una testata in faccia. Il rapinatore però ha fatto poca strada perché è stato raggiunto dagli agenti delle volanti e arrestato.