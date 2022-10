Paura per la compagna di Theo Hernandez: rapina in villa mentre è a casa col figlio

Grande paura per la famiglia di Theo Hernandez, difensore del Milan. Martedì sera alcuni rapinatori hanno svaligiato la sua villa a Cassano Magnago, in provincia di Varese, mentre erano presenti in casa la compagna Zoe Cristofoli e il figlio della coppia, Theo Junior, di sei mesi. I carabinieri di Varese e di Busto Arsizio stanno indagando sull'episodio.

Il bottino sarebbe di alcune migliaia di euro, ma è ancora da quantificare. Di sicuro nessuno è rimasto ferito, ma lo shock dev'essere stato tanto per la donna. Il massimo riserbo sulle indagini non permette al momento di descrivere la dinamica della rapina. I militari hanno già raccolto la testimonianza di Zoe Cristofoli e stanno esaminando i filmati di sorveglianza.