Rapina in centro a Milano: strappano le borsette a due ragazze

Prima hanno strappato le borsette a due ragazze di 24 e 25 anni, poi sono scappati. Hanno cercato di far perdere le loro tracce ma sono finiti in manette. Tre ragazzi di 16, 20 e 22 anni (due tunisini e un egiziano, tutti noti alle forze dell'ordine) sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di rapina aggravata in via Tocqueville a Milano nella notte tra domenica e lunedì 13 febbraio.

Tutto è accaduto intorno alle 4.30 del mattino, come riferito dalla questura. Le due ragazze sono state sorprese alle spalle mentre si stavano allontanando dal locale in cui avevano passato la serata. In pochi istanti i tre hanno strappato le borsette dalle mani delle giovani che, inutilmente, hanno cercato di opporsi.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che hanno rintracciato e arrestato il trio poco distante dal luogo della rapina con ancora le borse tra le mani. Per loro sono scattate le manette con l'accusa di rapina. I due maggiorenni sono stati accompagnati nella casa circondariale di San Vittore, il minorenne è stato trasferito al Cpa.