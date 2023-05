Ragazzo scippato della collanina, l'amico lo difende e viene accoltellato

Lui scippato, l'amico "accoltellato". Rapina nella notte tra domenica e lunedì a Milano in via Alessio di Tocqueville, in zona corso Como, dove due uomini - un 28enne islandese e un 39enne polacco - sono stati aggrediti da un gruppo di almeno cinque persone.

Il raid del branco, composto da cittadini nordafricani, è scattato verso le 2.20, quando il 28enne è stato accerchiato e scippato di una collanina in oro. Quando l'amico ha tentato di difenderlo, uno del gruppo ha spaccato una bottiglia di vetro e lo ha colpito, ferendolo all'avambraccio.

I rapinatori sono fuggiti con il bottino, mentre il 39enne è stato accompagnato in codice giallo al Fatebenefratelli. Sul colpo indaga la polizia.

Ed è stata proprio la polizia, all'alba di domenica, ad arrestare un 28enne - cittadino marocchino irregolare e con precedenti - accusato di aver aggredito e rapinato un 24enne spagnolo in viale don Luigi Sturzo, sempre in zona. Lo scippatore gli ha portato via un orologio dal valore di 800 euro, ma è stato inseguito dalla stessa vittima e da un suo amico, un connazionale 26enne. In quel momento è passata una volante, che ha assistito alla scena e ha bloccato il ladro.