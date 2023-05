Ragazzi aggrediti e rapinati in centro a Milano dopo una serata in disco

Prima un'aggressione e una rapina ai danni di una 20enne, poi stesso copione, ma nei confronti del suo fidanzato. Alba da incubo per due ragazzi, entrambi sono stati aggrediti e derubati dopo una serata in un locale via Tocqueville a Milano (zona Corso Como) con le prime luci di lunedì 22 maggio. Sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

Tutto è iniziato intorno alle 6 quando la 20enne, all'uscita da una discoteca, è stata avvicinata da un'altra giovane che prima l'ha colpita (con un non precisato oggetto contundente) provocandole una ferita al sopracciglio, successivamente le ha rubato la borsa. Poco dopo si è avvicinato il suo fidanzato che, in evidente stato di alterazione alcolica, si è avvicinato a un gruppo di nordafricani. Quest'ultimi gli avrebbero indicato la presunta autrice della rapina e poi gli hanno spruzzato addosso dello spray al peperoncino e rubato il cellulare.

I due giovani sono stati entrambi trasportati in codice verde al Fatebenefratelli per le cure del caso. I carabinieri stanno acquisendo le immagini di video sorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.