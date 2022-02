Blitz armato al Timberland store: il rapinatore scappa in tram

È entrato nel Timberland Store di corso Buenos Aires a Milano armato di coltello e ha minacciato la cassiera. Ha cercato di farsi consegnare i contanti e poi è scappato col tram. E proprio a bordo del tram è stato braccato e arrestato dagli agenti della questura. È successo nel pomeriggio di venerdì 25 febbraio; nei guai un tedesco di 42 anni.

L'uomo è stato braccato dalle volanti e dai motociclisti del nucleo Nibbio proprio a bordo del tram. Addosso gli sono stati trovati anche oggetti rubati poco prima in un negozio Ovs. Per lui sono scattate le manette; deve rispondere di rapina e furto aggravato.

Edicolante aggredito e rapinato mentre sale in auto

Intorno alle 20, invece, un edicolante è stato rapinato in via Adriano. La vittima, un un italiano di 68 anni, ha raccontato alla polizia di essere stato aggredito da un due uomini che gli hanno sottratto lo zaino contenente 3.200 euro euro in contanti, 400 biglietti ATM e uno smartphone. Sul caso indagano gli agenti di via Fatebeneratelli.