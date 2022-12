Il passeggero del tram che interviene e blocca il rapinatore a bordo

Non si è voltato dall'altra parte. Un ragazzo di 19 anni, un cittadino marocchino con precedenti, è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano dopo aver cercato di rapinare un 18ennne egiziano che si trovava a bordo di un tram. Il rapinatore, però, non aveva fatto i conti con il coraggio dell'unico passeggero presente a bordo - un 22enne, anche lui egiziano -, che è intervenuto e lo ha bloccato in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Il blitz del 19enne, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è andato in scena poco dopo le 2 su un mezzo della linea 9, che in quel momento si trovava in via Valenza. Il malvivente ha sorpreso alle spalle il giovane, gli ha stretto un braccio attorno al collo e gli ha strappato due bracciali dal polso. Alla scena ha però assistito anche il 22enne connazionale della vittima, che non è rimasto a guardare e si è subito avvicinato riuscendo a fermare il rapinatore.

Il macchinista del tram ha invece immediatamente allertato il 112, che ha invito sul posto le volanti. Il 19enne è stato quindi dichiarato in arresto con l'accusa di rapina impropria.