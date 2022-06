Ragazzino di 15 anni scende dal tram e viene aggredito e rapinato

Il blitz e le manette. Due uomini, un 19enne algerino e un 25enne marocchino, entrambi senza precedenti ed entrambi regolari in Italia, sono stati arrestati domenica mattina a Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver scippato un 15enne italiano.

Il raid dei due è avvenuto verso le 7 in piazza 24 maggio, in Darsena. Secondo quanto finora ricostruito dalla polizia, i due avrebbero notato il giovane su un tram e lo avrebbero seguito in strada quando lui è sceso dal mezzo.

A quel punto lo avrebbero sorpreso alle spalle e gli avrebbero rubato una collanina e un cellulare aggredendolo dopo un suo tentativo di reazione. Il 19enne e il 25enne hanno cercato poi di scappare ma sono stati immediatamente raggiunti e fermati dagli agenti delle volanti del commissariato Porta Ticinese.