Rapina una trans dopo il sesso in casa, lei lo insegue in strada e lo blocca

Prima si è recato nell'appartamento di una transessuale e ha avuto un rapporto sessuale con lei, poi ha afferrato un coltello e l'ha rapinata, infine è scappato in strada. Ma la vittima lo ha inseguito e bloccato.

È successo venerdì sera a Milano, in via Padova all'angolo con via Conegliano (zona Parco Trotter) intorno alle dieci e mezza. Il malvivente, un egiziano di 37 anni, aveva preso appuntamento con la vittima, una brasiliana di 32 anni, e si era recato in casa di lei. Dopo il rapporto sessuale, però, il 37enne ha afferrato un coltello e, minacciandola, le ha sottratto l'Iphone e mille euro in contanti, per poi scappare in strada. Ma la 32enne lo ha inseguito ed è riuscita a raggiungerlo.

La colluttazione

I due hanno avuto una colluttazione: il rapinatore ha avuto la peggio, cadendo per terra e facendosi male alla testa. Ben presto sono arrivati sul posto i poliziotti del commissariato Villa San Giovanni, insieme ai sanitari del 118. L'uomo è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Città Studi, dove i medici gli hanno dato cinque punti di sutura, poi è stato arrestato e portato al carcere di San Vittore.