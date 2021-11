Rapina a mano armata sul treno: arrestati tre ragazzini

Tre minorenni tra i 14 e i 15 anni di Bussero e Pioltello sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di rapina aggravata in concorso nella mattinata di giovedì 25 novembre. I tre sarebbero i responsabili, insieme a un 18enne arrestato in flagranza, di una rapina messa a segno lo scorso 15 novembre su un treno nei confronti di un ragazzo di 19 anni

Il giovane, secondo quanto messo a verbale, aveva denunciato di essere stato avvicinato da alcuni ragazzi che, sotto la minaccia di un coltello, si erano fatti consegnare tutto quello che aveva addosso: smartphone, carte di credito, contanti ed altri effetti personali. Uno dei presunti malviventi, il più grande, era stato arrestato in flagranza mentre gli altri erano riusciti a scappare facendo perdere le loro tracce.

Attraverso le indagini i carabinieri della stazione di Gorgonzola, insieme ai detective del nucleo informativo e del radiomobile della compagnia di Pioltello, hanno dato un volto e un nome ai presunti complici. Non solo: i tre adolescenti, colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del tribunale dei minorenni, sono stati riconosciuti dalla vittima in sede di identificazione fotografica.

I giovani sono stati arrestati nella mattinata di giovedì e sono stati accompagnati al Beccaria di Milano, come disposto dall'autorità giudiziaria.