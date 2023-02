Passa la giornata in treno per festeggiare: 14enne rapinato della paghetta

Aveva deciso di trascorrere la sua giornata libera sui treni regionali della Lombardia, la sua grande passione. Ma alla fine è stato aggredito e rapinato da due ragazzini, poi finiti in manette. Protagonista della disavventura, avvenuta mercoledì scorso, è stato un 14enne del Bresciano, che quel giorno non era andato a scuola perché nel suo Paese si festeggiava il Santo patrono.

Così, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, lo studente era salito sul treno per Pavia per poi fare ritorno a casa passando da Milano. In mattinata, alla stazione di Certosa, il ragazzino è stato avvicinato da due 16enni, entrambi egiziani, che lo hanno minacciato con un paio di forbici e gli hanno portato via 50 euro in contanti, la paghetta data al 14enne dai suoi genitori.

I baby rapinatori presi i soldi sono scappati, ma sono stati fermati dai carabinieri nella vicina stazione di Giussago, nel Pavese. I militari hanno trovato addosso ai due i soldi appena rubati e le forbici usate per il blitz. I due sono stati accompagnati all'istituto penale minorile di Torino, mentre il denaro è stato restituito allo studente.