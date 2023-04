Milano, due ragazzini di 14 e 15 anni aggrediti in treno con un coltello per 10 euro

Prima gli schiaffi, poi la lama puntata contro. Tutto per 10 euro. Un ragazzo di 26 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato domenica pomeriggio a Milano con l'accusa di rapina dopo aver aggredito e derubato due minorenni a bordo di un treno regionale.

Il blitz del giovane è andato in scena sul convoglio 24653, un Passante della linea S6. Lì, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il rapinatore ha avvicinato un 14enne e un 15enne che erano insieme nel vagone colpendoli al volto e poi minacciandoli con un coltello a serramanico.

Preso il bottino, 10 euro in contanti, il malvivente è sceso alla stazione di Porta Vittoria, dove però è stato fermato in banchina. I militari, dopo averlo perquisito, lo hanno trovato in possesso dell'arma e dei soldi appena rubati ai due ragazzini. Il 26enne è stato posto agli arresti domiciliari.