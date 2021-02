Milano, rapina a bordo del treno: malviventi braccati e arrestati dalla Polfer

Volevano mettere a segno una rapina a bordo del treno ma per loro sono scattate le manette, arrestati dagli agenti della Polfer. È successo tra le stazioni di Lambrate e Pioltello nella giornata di sabato 6 febbraio; nei guai un libico e un palestinese. Il fatto è stato reso noto dalla questura attraverso un comunicato.

I poliziotti della Polfer, allertati dai numerosi furti verificatisi negli ultimi giorni a bordo dei treni tra Lambrate e Pioltello, hanno intensificato i servizi di controllo per cogliere i ladri in flagranza di reato. Durante uno di questi, svolti su un treno alla stazione di Lambrate, hanno notato un 33enne palestinese avvicinarsi ad una coppia di viaggiatori e per distrarli ha lasciato cadere a terra delle monete.

Appena la coppia si è chinata per aiutarlo a raccogliere il denaro, un complice si è impossessato delle loro borse. Le vittime,accortisi del raggiro, hanno tentato di recuperare il maltolto ma i due rapinatori hanno reagito spingendoli con violenza, tentando poi di fuggire dal treno fermo a Pioltello.

A quel punto, gli agenti appostati in stazione, dopo una breve colluttazione, hanno braccato i due: un giovane libico ed un palestinese pluripregiudicato, capo della banda. Nelle tasche di quest’ultimo gli agenti hanno trovato uno spray al peperoncino. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di tentata rapina.