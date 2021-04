Il 19enne che ha commesso una rapina con una pistola giocattolo

A 19 anni ha commesso una rapina su un treno, armato di una pistola giocattolo. Ma è stato fermato e arrestato dalla polizia ferroviaria di Milano.

A finire in manette martedì 6 aprile un 19enne marocchino, accusato di aver rapinato un viaggiatore 25enne. Il reato è stato commesso su un treno regionale.

La vittima ha riferito che si trovava a bordo del convoglio quando è stata avvicinata da due giovani, i quali dopo aver evidenziato una pistola nascosta sotto la maglia di uno di loro, gli hanno intimato di consegnargli il portafogli, gli hanno sottratto i contanti che aveva all'interno e si sono allontanati.

Gli agenti, non appena ricevuta la segnalazione, si sono messi alla ricerca dei due malviventi, riuscendo a individuarne uno, il 19enne, nelle adiacenze della stazione di Milano Domodossola. Il ragazzo aveva ancora con sé l'arma utilizzata per la rapina, poi risultata giocattolo.

Il giovane dopo l'arresto è stato portato in carcere a San Vittore e dovrà rispondere del reato di rapina aggravata in concorso. Nel frattempo gli investigatori stanno indagando per risalire al suo complice.