Ragazzo spinto sotto il treno per una felpa: fermati due aggressori, sono minorenni anche loro

Spinto sotto un treno per una felpa, a 14 anni. Sono stati individuati i due ragazzini - anche loro minorenni - che mercoledì pomeriggio hanno fatto finire un 14enne sotto un convoglio nella stazione di Seregno, sulla linea Milano-Chiasso, per portargli via una maglia.

I presunti autori della rapina sono stati individuati e rintracciati: portati in questura sono stati sentiti dal pubblico ministero presso la procura del Tribunale per i minori. I due rispondono delle accuse di tentato omicidio e tentata rapina.

Secondo quanto emerso fino ad ora, il 14enne sarebbe stato spinto da alcuni ragazzi che non conosceva e che volevano rubargli una felpa. Il giovane era al binario 2 in attesa di prendere il treno in direzione Lentate sul Seveso, dove vive, insieme a un amico quando sarebbe stato avvicinato dal gruppo di coetanei. Il ragazzino aveva urtato con lo zainetto il treno in movimento per poi venire trascinato dal convoglio, risucchiato dal vortice di aria, cadendo nello spazio tra il binario e le ruote del treno. La vittima è stata ricoverata all'ospedale San Gerardo di Monza, fortunatamente non in gravi condizioni.