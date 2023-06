Turista australiano aggredito e rapinato in pieno centro a Milano

Prima gli spintoni e la rapina, poi le manette. Due ragazzini di 17 anni sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di rapina dopo aver derubato un turista australiano di 82 anni in via Manzoni a Milano nel pomeriggio di lunedì 12 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 13.30, come riferito da via Fatebenefratelli. I due uomini si sono avvicinati all'82enne nella via del Quadrilatero della moda, lo hanno spintonato e strappato la collanina d'oro che portava al collo (circa mille euro di valore).

Fortunatamente stavano passando due equipaggi dei motociclisti della questura (le Nibbio) che hanno inseguito, bloccato e arrestato i due 17enni. I giovani hanno fornito delle false identità e per il momento non sono stati identificati, tuttavia sono stati sottoposti all'esame osseo che ha ufficializzato la loro minore età. Entrambi sono stati accompagnati al carcere minorile Cesare Beccaria.