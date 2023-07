Milano, turista americano aggredito in Darsena per il Rolex

Pessimo tempismo. Un uomo di 24 anni, cittadino libico, irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato venerdì sera a Milano dopo aver cercato di rapinare un turista americano 62enne del Rolex proprio mentre passavano i carabinieri.

Il suo blitz è andato in scena poco prima di mezzanotte in viale Gorizia, zona Darsena. I militari del Radiomobile, che stavano pattugliando la strada, hanno sentito il 62enne urlare e chiedere aiuto e sono subito intervenuti, verificando che lo scippatore aveva aggredito la vittima per prendere il prezioso orologio. Inseguito a piedi, il 24enne è stato raggiunto, bloccato e arrestato nella vicina via Vigevano.

Poco prima erano stati gli stessi carabinieri a denunciare per tentata rapina in concorso tre minorenni - due italiani e un marocchino, tutti fra i 14 e i 15 anni - che avevano cercato di rubare un motorino in via Sanzio. Scoperti da un passante, i tre hanno spintonato e aggredito il testimone per fuggire ma sono stati rintracciati nella fermata metro "De Angeli" mentre scappavano. Indagati a piede libero, sono poi stati riaffidati ai genitori.