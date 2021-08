Il raid del rapinatore in sedia a rotelle e del suo complice

Hanno finto di volerlo accompagnare in albergo, un gesto di cortesia. Ma poi, in un attimo, lo hanno aggredito, malmenato e derubato. Un uomo di 34 anni, un turista toscano in vacanza a Milano, è stato rapinato nella notte tra mercoledì e giovedì in zona stazione Centrale da due uomini, uno dei quali fermato poche ore dopo dalla polizia.

Il blitz dei banditi, stando a quanto ricostruito e riferito dalla Questura, è avvenuto verso le 4, quando il 34enne si è fermato fuori da un distributore automatico di bevande di via Vitruvio. Lì, ha incontrato un 28enne - un cittadino della Libia con precedenti e irregolare - e un secondo uomo in sedia a rotelle, con le gambe amputate, e si è intrattenuto per qualche minuto con loro.

Al momento di raggiungere l'albergo, poco distante, i due si sono offerti di accompagnare il turista e in pochi istanti si è materializzato il raid. Il rapinatore in sedia a rotelle si è avvinghiato alle gambe del 34enne facendolo cadere a terra, mentre il complice lo ha colpito con calci e pugni e gli ha strappato la borsa al cui interno c'era un iPhone e una cassa bluetooth.

Nel pomeriggio di giovedì, la svolta. Uscendo dall'hotel, la vittima ha visto passare davanti a lui, a bordo di una bici, il 28enne che lo aveva aggredito poche ore prima e ha subito dato l'allarme alla polizia. Gli agenti lo hanno così raggiunto e fermato con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Addosso al giovane i poliziotti hanno effettivamente trovato il cellulare e la cassa che erano stati rubati al turista. Il lavoro delle Volanti prosegue adesso per identificare l'uomo in sedia a rotelle, che ha preso attivamente parte al blitz.