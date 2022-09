I sanitari del 118 lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Susa (Torino), poi trasferito alle Molinette e sottoposto a un intervento chirurgico durante il quale i medici hanno suturato la ferita al collo. Attualmente è cosciente e fuori pericolo. Ai carabinieri del radiomobile di Oulx ha spiegato di essere stato vittima di una rapina violenta.

Ha rischiato di essere ucciso per mano di uno spietato rapinatore. Lo ha raccontato lui stesso ai carabinieri dopo essere stato trovato, intorno alle due di giovedì notte, con una profonda ferita al collo a Sauze d'Oulx (Torino), in Val di Susa. La vittima è un cittadino di origine romena, privo di documenti al momento del soccorso, poi identificato: si tratta di un 44enne residente a Milano.

Accoltellato al collo per rapina: milanese trovato in un lago di sangue in Val Susa