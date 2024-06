Accerchiato e rapinato in strada: gli strappano la collana d’oro da 7mila euro

Prima lo hanno puntato, poi sono entrati in azione accerchiandolo e rapinandolo. Per guadagnarsi la fuga hanno usato lo spray al peperoncino e infine sono scappati facendo perdere le loro tracce. È successo in via Venini a Milano (zona Nolo) nel pomeriggio di giovedì 27 giugno, sul caso indaga la polizia.

Tutto è iniziato intorno alle 18 quando la vittima, un ragazzo di 29 anni originario dello Sri Lanka, è stato aggredito da tre persone. I rapinatori, secondo quanto messo a verbale, sono stati descritti come tre ragazzi con tratti somatici nordafricani. I malviventi hanno prima strattonato il giovane e poi gli hanno strappato la collanina d’oro che portava al collo. Proprio in quest’ultimo frangente è stato nebulizzato dello spray al peperoncino che ha leggermente intossicato il ragazzo.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto i rapinatori si erano allontanati senza lasciare nessuna traccia. Sul caso sono in corso approfondimenti.