Appuntamento online per vendere i vestiti: 20enne picchiato e rapinato da tre uomini

Pestato a sangue e derubato di tutto. Un ragazzo di 20 anni, italiano, è stato rapinato lunedì sera a Milano da un uomo a cui avrebbe dovuto vendere alcuni abiti usati.

Stando a quanto raccontato dal giovane alla polizia, il contatto tra vittima e aggressore è avvenuto su una piattaforma online su cui il 20enne aveva messo in vendita dei vestiti. Una volta concordato il prezzo, i due si sono dati appuntamento per le 22 in via Alessi, in zona Porta Genova, per concludere l'affare. All'incontro, però, l'acquirente si è presentato con altre due persone: i tre hanno così picchiato il ragazzo di 20 anni e gli hanno portato via i vestiti che lui stesso aveva postato sul sito di compravendita.

Il branco è riuscito a fuggire con il bottino, mentre il 20enne - che comunque non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale - ha allertato la polizia. Il lavoro degli agenti potrebbe partire proprio dal profilo utilizzato dal rapinatore per mettersi in contatto col giovane.