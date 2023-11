Uomo aggredito da tre rapinatori: nel branco un ragazzo col gesso e uno con la testa fasciata

Niente bottino. Niente fuga. Tre ragazzi - un 30enne, un 28enne e un 20enne, tutti cittadini marocchini - sono stati arrestati lunedì sera a Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver cercato di derubare un uomo di 37 anni, cittadino del Senegal. Il loro blitz è andato in scena verso le 22.30 in via 5 Maggio, dove i tre hanno sorpreso il 37enne mentre saliva a bordo di un'auto guidata da un collega con cui stava per raggiungere un hotel in centro, dove entrambi lavorano come addetti alla sicurezza.

I tre, stando a quanto ricostruito dalla polizia, avrebbero aperto lo sportello del veicolo e si sarebbero avventati sull'uomo: il 28enne, che aveva la testa fasciata, gli si è buttato addosso, il 30enne - che aveva una gamba ingessata - ha cercato di centrarlo con dei pugni mentre il più giovane dei tre ha afferrato due Samsung ed è scappato a bordo di una bici.

Il derubato si è però "liberato" degli altri due aggressori, lo ha inseguito e in via Fabrizi lo ha bloccato nonostante il ragazzo gli abbia lanciato contro una bici e abbia tentato di colpirlo. Per i tre sono quindi scattate le manette. Il 20enne è anche finito in ospedale dopo aver accusato un malore.