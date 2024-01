Ragazzi aggrediti a sprangate in faccia e rapinati fuori dal Meazza

Colpi in faccia e in testa per portargli via tutto. Due ragazzi - un 21enne e un 24enne, entrambi cittadini filippini - sono stati picchiati e rapinati nella notte a Milano. L'aggressione è avvenuta verso le 2.30 in via Achille, la strada che costeggia il Meazza.

I due, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, sono stati fermati da due uomini che li hanno colpiti con delle sprangate al volto e al capo per poi scappare con un iPhone, una videocamera e una carta di credito. Sono state le stesse vittime, con i volti insanguinati, a fermare un'auto dei militari di passaggio chiedendo aiuto.

Il 21enne e il 24enne hanno descritto i rapinatori ai carabinieri, che hanno poi rintracciato uno dei due - un italiano 18enne - poco lontano. Per lui sono così scattate le manette con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali. I feriti sono invece stati trasportati al pronto soccorso del San Paolo per essere medicati. Il secondo rapinatore, descritto come un uomo verosimilmente straniero con dei tatuaggi sulle mani, per il momento è riuscito a scappare.