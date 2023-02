Rapina un passante del telefono, ma i poliziotti lo vedono e lo bloccano

Ha rapinato un giovane che, però, lo ha inseguito nel tentativo di riavere il suo cellulare. Nel frattempo una volante della polizia ha notato la scena e gli agenti sono intervenuti bloccando il malvivente.

È successo verso le tre di sabato notte tra piazza Arcole e via Argelati, sul Naviglio Grande. Il responsabile è stato identificato come un 36enne tunisino, regolare in Italia e con precedenti. Ha rapinato un 23enne spagnolo del telefono. Ma il giovane ha inseguito immediatamente il 36enne. Nel frattempo, passava di lì una volante della polizia.

Alla vista dell'auto, il rapinatore ha gettato il telefono dietro un'auto in sosta. Gli agenti, però, lo hanno visto. Hanno fermato l'auto e sono intervenuti per bloccarlo e arrestarlo: risponde di tentata rapina. Il telefono è stato restituito alla vittima.