Un poliziotto e un 28enne accoltellati per una collana: preso il rapinatore in fuga

Fuga finita. È stato arrestato il rapinatore che il 25 settembre avrebbe accoltellato - e quasi ucciso - un 28enne e un poliziotto libero dal servizio per rubare una collanina a una giovane turista americana. In manette, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, è finito un ragazzo di 26 anni, cittadino italiano, che deve rispondere delle accuse di tentato omicidio e rapina aggravata.

A incastrarlo sono stati gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia, che dalla notte del raid, avvenuto in via D'Azeglio, hanno pian piano stretto il cerchio attorno a lui. Stando a quanto accertato dai poliziotti, verso l'1.30 il presunto rapinatore e un complice avevano messo nel mirino una 29enne americana e un suo amico, di un anno più piccolo, puntando contro la giovane un coltello e strappandole una catenina in oro.

Dopo il blitz, i due erano fuggiti ed erano stati inseguiti dalle vittime che avevano cercato di bloccarli. In quell'istante sul marciapiede opposto era passato il poliziotto, che era libero dal servizio e che si era subito messo sulle tracce dei rapinatori riuscendo a fermarli pochi metri dopo insieme all'amico della ragazza americana. Proprio in quel momento, per guadagnarsi la fuga, il 26enne arrestato aveva estratto un coltello e aveva colpito entrambi all'addome: l'agente era finito al Niguarda con una prognosi di 7 giorni, mentre il 28enne era stato ricoverato al pronto soccorso del Fatebenefratelli, da dove era poi stato dimesso con una prognosi di un mese.

Con attività tecnica sui cellulari presenti quella notte in zona e grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza - i cui frame sono poi stati comparati con i sistemi di riconoscimento facciale della polizia -, gli agenti hanno identificato il presunto rapinatore, ora in carcere. Il 26enne, che ha precedenti, al momento della rapina doveva essere in casa perché all'epoca era sottoposto alla sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno tra le 22 e le 7. Le indagini proseguono adesso per trovare il suo complice.