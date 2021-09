Notte di sangue a Milano, tentano di fermare due rapinatori: accoltellati

Hanno cercato di fermare un rapinatore, ma sono stati accoltellati. È successo nella notte tra venerdì e sabato 25 settembre in via Massimo d'Azeglio a Milano (zona Porta Garibaldi), in ospedale un poliziotto di 29 anni e un suo conoscente 28enne.

Tutto è iniziato intorno alla 1:30 quando l'agente, secondo quanto riferito da via Fatebenefratelli, è intervenuto per fermare due rapinatori armati di coltello che stavano portando via alcune collanine d'oro a una ragazza statunitense. I malviventi, tuttavia, hanno reagito sferrando fendenti che hanno colpito i due giovani e poi sono scappati facendo perdere le loro tracce.

Entrambi sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il 28enne è stato trasportato in codice verde al Fatebenefratelli mentre il poliziotto libero dal servizio è stato trasportato in codice giallo al Niguarda. Entrambi, fortunatamente, non versano in gravi condizioni.