Rapina in centro a Milano: banditi armati di pistola assaltano antiquario

Rapina a mano armata in via Bergamo a Milano (zona Porta Romana) nella mattinata di mercoledì 13 luglio. Due rapinatori, entrambi a volto scoperto e con una pistola in pugno, hanno aggredito e derubato i titolari di un negozio di antiquariato al civico 3.

Tutto è accaduto intorno alle 9, come riferito dagli agenti della questura che stanno indagando sul caso. Secondo una prima ricostruzione i due malviventi sarebbero entrati nel negozio all'apertura, una volta entrati avrebbero mostrato la pistola e minacciato i due proprietari (una donna di 62 anni e un 66enne) per poi colpire l'uomo alla testa col calcio dell'arma. Successivamente i malviventi si sono impossessati di un borsello (all'interno del quale ci sarebbero stati dei contanti), un Rolex e dei cellulari della coppia e sono scappati facendo perdere le loro tracce.

Quando gli agenti della questura sono arrivati sul posto i due malviventi si erano dileguati senza lasciare traccia. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona che potrebbero aver ripreso i volti e i mezzi dei due malviventi.

Entrambi i negozianti, invece, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice verde al pronto soccorso del Policlinico. Fortunatamente le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.