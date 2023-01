Difende la fidanzata dai ladri: uomo accoltellato (e derubato)

Colpito a una mano e derubato. Soltanto per aver cercato di difendere la sua fidanzata. Un uomo di 32 anni, cittadino marocchino, è stato ferito mercoledì sera a Milano da due uomini, poi fuggiti, che hanno tentato di rapinare lui e la sua ragazza, una 24enne italiana.

Il blitz dei malviventi è scattato verso lel 19.30 in via Boldini, in zona Forze Armate. I due ladri avrebbero sorpreso la giovane alle spalle e avrebbero tentato di strapparle lo zaino. A quel punto il 32enne avrebbe reagito per difenderla, ma sarebbe stato ferito con una coltellata al dito dai due, che gli avrebbero poi preso il portafogli prima di scappare via.

L'uomo, soccorso da un'ambulanza del 118, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe in codice giallo per essere medicato. Sono stati lui e la fidanzata a raccontare ai poliziotti l'accaduto.