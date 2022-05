Lo spinge a terra in pieno giorno per strappargli la collanina

L'intervento della volante della polizia, dopo la telefonata di qualche passante al 112, è stato provvidenziale per arrestare un rapinatore che ha agito, nel pomeriggio di domenica, in strada nel quartiere milanese dell'Isola. La rapina è stata perpetuata intorno alle quattro in via Borsieri, da parte di un cittadino del Marocco di ventidue anni, irregolare in Italia e con alcuni precedenti.

Il giovane ha adocchiato un quarantanovenne e gli si è avvicinato, poi l'ha spinto improvvisamente a terra e gli ha strappato la collanina di dosso ed è scappato. Sul posto è arrivata la volante del commissariato Garibaldi-Venezia: gli agenti hanno cercato il responsabile e lo hanno intercettato nella stessa via, arrestandolo in flagranza. Nessuna conseguenza per la vittima.