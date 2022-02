Baby gang in azione a Brera: 14enne minacciato con un taser e rapinato delle scarpe

Minacciato e derubato dal branco. Un ragazino di 14 anni, che era in compagnia di un amico di un anno più grande, è stato rapinato nella notte in centro a Milano da una baby gang che gli ha portato via un paio di scarpe e una cassa bluetooth.

Il raid del gruppo - composto da almeno sette, otto persone - è scattato verso le 2.40 in via Broletto, a due passi dalla Scala. Il 14enne e l'amico, stando a quanto loro stessi hanno poi raccontato alla polizia, sono stati accerchiati e minacciati con un taser dal branco, che ha costretto il 14enne a consegnare il bottino per poi fuggire.

Raccolte le descrizioni degli autori del blitz, gli agenti delle volanti si sono messi sulle loro tracce e poco distante da piazza del Carmine, cuore del quartiere Brera, hanno identificato e perquisito quattro sospettati, che sono stati trovati in possesso della refurtiva e della "pistola elettrica". Per loro sono quindi scattate le manette con l'accusa di rapina aggravata in concorso: si tratta di un 17enne italiano senza precedenti, di un tunisino 16enne con precedenti e di due marocchini 18enni, uno dei quali già in passato finito nei guai. I quattro sono stati anche riconosciuti dalle vittime.