I baby banditi di 16 anni con il coltello nascosto negli slip

In due contro uno. Per un paio di cuffie. Due ragazzini di 16 anni - entrambi italiani, uno dei due con precedenti - sono stati arrestati martedì pomeriggio a Milano con l'accusa di rapina dopo aver aggredito un 20enne, cittadino russo.

Il giovane, come ha poi lui stesso raccontato alla polizia, è stato avvicinato in via Cadore dai due, che gli hanno puntato contro un coltello e lo hanno costretto a consegnare delle cuffie bluetooth. Preso il bottino, i baby banditi si sono allontanati, ma sono stati rintracciati e bloccati da una volante, allertata dalla vittima.

Gli agenti hanno riconosciuto i 16enni grazie alle descrizioni fornite dal ragazzo rapinato e li hanno arrestati. Quando li hanno fermati avevano ancora le cuffie e il coltello, nascosto negli slip da uno dei due. Per i due si sono aperte le porte del carcere minorile di Torino.